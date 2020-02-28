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Son dakika: ABD BM Daimi Temsilcisi Türkiye'ye desteğimiz tam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
ABD: TÜRKİYE'YE DESTEĞİMİZ TAM

... Esad rejiminin Türkiye'ye yaptığı saldırıların ardından ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'tan da açıklama geldi. Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." dedi.

... ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." dedi.

Detaylar gelecek...

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