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02.03.2020

Bahar Kalkanı Harekatı'nda son durum ne? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi |Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘rejimin saldırılarına tereddüt etmeden misliyle yanıt veriliyor’ açıklamasında bulunurken Bahar Kalkanı ve Kıran Harekatının da devam ettiğine vurgu yaptı. Konuya ilişkin Rusya Araştırmaları Enstitüsü Hayrettin Güler, A Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Güler, “Şu anda Rusya basınından takip ettiğimiz kadarıyla Rus resmi çevrelerinin savaş niyeti yoktur keza bizimde böyle bir talebimiz bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'rejimin saldırılarına tereddüt etmeden misliyle yanıt veriliyor' açıklamasında bulunurken Bahar Kalkanı ve Kıran Harekatının da devam ettiğine vurgu yaptı. Konuya ilişkin Rusya Araştırmaları Enstitüsü Hayrettin Güler A HABER'e değerlendirmelerde bulundu. Güler; "Şu anda Rusya basınından takip ettiğimiz kadarıyla Rus resmi çevrelerinin savaş niyeti yoktur keza bizimde böyle bir talebimiz bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

"BAHAR PINARI HAREKATI MEŞRU ZEMİNDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Hayrettin Güler şu notları kaydetti:

"İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı meşru zeminde devam etmektedir. Rusya'nın Türkiye'nin Soçi mutabakatındaki görevlerini yerine getirmediğini iddia etti. Türkiye bu kapsamda kendi garantörlük haklarını kullanarak bu harekata karşılık vermek üzere bölgedeki faaliyetleri devam etmekte ve başarı bir şekilde sürdürülmektedir. 5 Mart'ta Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşme bu bağlamda çok büyük önem arz etmektedir. Rusya Araştırma Enstitüsü olarak yaptığımız çalışmalarda, Türkiye'nin İdlib'in doğusuna doğru hareketine devam edeceğini ve ateşkes ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Rusya basınından takip ettiğimiz kadarıyla Rus resmi çevreleri bir savaş talebinde bulunmuyorlar keza bizimde böyle bir talebimiz bulunmamaktadır. Bu noktada olabildiğince Rusya ile ilişkilerimizi germeden ancak Suriye rejiminin de yaptıklarını yanına kar bırakmayarak harekatımıza devam etmemiz gerekmektedir."

Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme SON DAKİKA: TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Son dakika: Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: OMUZLARININ ÜZERİNDE O BAŞLAR DA KALMAYACAK
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

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