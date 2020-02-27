Son dakika: ABD Büyükelçiliği'nden İdlib mesajı: Türkiye'nin yanındayız
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından Suriye'nin kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı diledi, "NATO Müttefikimiz #Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" mesajını paylaştı.
Söz konusu Twitter mesajı şöyle: "Dün #İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."
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