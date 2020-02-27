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Son dakika: ABD Büyükelçiliği'nden İdlib mesajı: Türkiye'nin yanındayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
ABD'DEN İDLİB MESAJI: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Büyükelçiliği, Twitter hesabından 'nin kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı diledi, " Müttefikimiz #’nin yanındayız ve ilanı için birlikte çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

Söz konusu Twitter mesajı şöyle: "Dün #İdlib'de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."

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