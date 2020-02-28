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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
İBRAHİM KALIN, ROBERT C. O'BRİEN İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile görüştü. Kalın ve O'Brien, telefonda görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sözcü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Detaylar gelecek...

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rb rb

amerika sende defol artık buralardan

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cevapla 28.02.2020 01:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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