Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile görüştü. Kalın ve O'Brien, telefonda görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sözcü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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