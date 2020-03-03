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03.03.2020
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! A News ekibi rejim saldırısının hedefi oldu |Video
Esad rejimi İdlib'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. İdlib'de görevde bulunan gazetecilerin çekim yaptığı bina gazeteciler çıktıktan saniyeler sonra yerle bir edildi. Gazetecilerin bulunduğu araca şarapnel parçaları isabet etti camlar kırıldı. A News muhabiri Muhammed Mansur ile kameraman İlhan Tanrıöver'de gazetecilerin arasındaydı. A News kameramanı İlhan Tanrıöver, korku dolu o anları kaydetti. Ölümden dönen gazeteciler A Haber ekranlarında o anları anlattı.
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