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03.03.2020

Esad rejimi sivilleri hedef alıyor! A News ekibi rejim saldırısının hedefi oldu |Video

Esad rejimi İdlib'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. İdlib'de görevde bulunan gazetecilerin çekim yaptığı bina gazeteciler çıktıktan saniyeler sonra yerle bir edildi. Gazetecilerin bulunduğu araca şarapnel parçaları isabet etti camlar kırıldı. A News muhabiri Muhammed Mansur ile kameraman İlhan Tanrıöver'de gazetecilerin arasındaydı. A News kameramanı İlhan Tanrıöver, korku dolu o anları kaydetti. Ölümden dönen gazeteciler A Haber ekranlarında o anları anlattı.
İdlib şehitlerinin kanı yerde bırakılmıyor! Hava harekatında 19 rejim unsuru yok edildi İDLİB ŞEHİTLERİNİN KANI YERDE BIRAKILMIYOR! HAVA HAREKATINDA 19 REJİM UNSURU YOK EDİLDİ
Son dakika: İdlibden yeni görüntü! TSK kalleş saldırı sonrası Esad rejim hedeflerini böyle vurdu |Video SON DAKİKA: İDLİB'DEN YENİ GÖRÜNTÜ! TSK KALLEŞ SALDIRI SONRASI ESAD REJİM HEDEFLERİNİ BÖYLE VURDU |VİDEO
İdlib’deki alçak saldırı sonrası Esad rejimine ait tüm hedefler yoğun ateş altına alındı İDLİB'DEKİ ALÇAK SALDIRI SONRASI ESAD REJİMİNE AİT TÜM HEDEFLER YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI

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