BİZE ULAŞIN
01.11.2019
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet edip HDP sözcülüğü yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDP’li belediye başkanlarını savundu, Türkiye’yi ise Avrupa’ya şikayet etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.