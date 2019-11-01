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01.11.2019

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet edip HDP sözcülüğü yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDP’li belediye başkanlarını savundu, Türkiye’yi ise Avrupa’ya şikayet etti.

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