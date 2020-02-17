CHP'de tartışmalı kongre! CHP'de tek adamlık rejimine parti içinde tepki |Video

CHP'de tartışmalı bir il kongresi daha geride kaldı. Ankara'da dün yapılan kongre parti içinden eleştirilerin yükselmesine sebep oldu. CHP lideri Kemal Kıçdaroğlu, kendisine yakın isimleri delege seçtirdi. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında CHP'deki tartışmalı kongrenin detaylarını aktardı.

CHP'de tartışmalı bir il kongresi daha geride kaldı. Ankara'da dün yapılan kongre parti içinden eleştirilerin yükselmesine sebep oldu. CHP lideri Kemal Kıçdaroğlu, kendisine yakın isimleri delege seçtirdi. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında CHP'deki tartışmalı kongrenin detaylarını aktardı.

KİMSENİN ADAY OLUNMASINA İZİN VERİLMEDİ



Fatih Atik,"Tartışmaların asıl kaynağı tek adayla seçimlere gidilecek olması. Özellikle İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun tek adaylığı tartışılıyordu. Aynı tartışma Ankara'ya da sıçradı. Kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Ali Hikmet Akıllı seçildi. Ama hiç kimsenin aday olunmasına izin verilmedi. Daha önceki eski il başkanı Rıfkı Güvener ve CHP Gençlik kolları başkanı Ayhan Yalçınkaya da aday olmak istemişti ve imza da topladılar. Fakat imza toplamalarına rağmen delegelere telefonlar edildiği ve imzalarının geri çekilmesiyle ilgili baskı yapıldığı şeklindeydi." ifadelerini kullandı.

SALT ÇOĞUNLUĞUN ALTINDA OY!



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere yönelik tartışmalı müdahalelerinin ardından seçime tek aday olarak giren Ali Hikmet Akıllı, salt çoğunluğun bile altında olan geçerli 315 oyu alarak CHP Ankara İl Başkanı seçildi.





FETÖ İLE İRTİBATLI İSİM DE LİSTEDE



CHP Ankara İl Başkanı seçilen Ali Hikmet Akıllı'nın listesinde dikkat çeken isimler de yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve Genel Merkez personeli Veli Özdemir, hakkında FETÖ davası bulunan avukatı Celal Çelik, başkan seçilen Akıllı'nın listesinde yer verdiği isimlerden.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım ve üç ayrı suçtan 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılması istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, FETÖ/PDY mensuplarıyla yoğun irtibatı tespit edilmişti.

AYHAN YALÇINKAYA YETERLİ İMZAYI BULAMADI, ADAY OLAMADI



CHP Ankara'nın 37'nci Olağan İl Kongresi'nde CHP Ankara İl Başkan adayı olan eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya delegelerden yeterli imzayı alamadığı için aday olamamıştı.