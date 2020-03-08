Başkan Erdoğan’ı ağlatan o görüntüler |Video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" videosu yayınladı. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında yayınlanan video, salonda izletildi. Başkan Erdoğan, şehit anneleri ve şehit kadınlarla ilgili sunum esnasında duygusal anlar yaşadı.