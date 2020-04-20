Son dakika haberi... Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. 2 bin 682 yatak kapasiteli binanın koronavirüs ile mücadelede etkin rol oynaması planlanıyor.

Sağlıkta corona virüsle mücadelede bugün elimiz daha da güçleniyor. Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.

Görüntülerine SABAH'ın ulaştığı hastane teknoloji harikası son sistem tıbbi cihazlarla donatıldı.

1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı olan hastanenin viyadük ve bağlantı yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapıldı.

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşa edilen hastanede koronavirüs hastaları için hazırlanan A ve D Blokları bugün hizmete açılıyor.

En son teknolojilerle donatılmış ve izole edilmiş erken tanı ve tedavi merkezinin ilk açılan bölümleri bin 35 yatak kapasitesine sahip.

Erken tanı ve tedavi merkezinde kullanılmak üzere kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı solunum cihazları Rönesans tarafından Türkiye'ye getirildi.

Tamamı 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip, günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye başlayacak hastanenin diğer bölümlerinde 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülüyor.

Koronavirüs hastaları için hizmete açılan bölümlere, 155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesi yerleştirildi.

2 BİN 682 YATAK KAPASİTELİ

Erken tanı ve tedavi merkezinde ayrıca temizlik, taşıma, yemek ve atık hizmetleri ile HBYS ve görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti gibi hastanenin ihtiyaç duyacağı temel hizmetler tedavi süreçleri için hazır hale getirilecek ve sağlık hizmetleri desteklenecek.

Hastane 458'i yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Ayrıca 2 bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğine sahip.

10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Türkiye'nin yüz akı hastane 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak.