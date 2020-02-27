27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.02.2020

Bakan Soylu'dan bekçi düzenlemesi açıklaması |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, bekçi düzenlemesi tartışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bekçi alımı yapılacak mı? Bekçilerin yetkileri neler? İşte Bakan Soylu'dan bekçi açıklamaları...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklamalar SON DAKİKA HABERİ: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Son dakika: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlunun koruma kararı kaldırıldı mı? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA: ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU'NUN KORUMA KARARI KALDIRILDI MI? BAKAN SOYLU CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO
Bakan Soylu o anları canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı |Video BAKAN SOYLU O ANLARI CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI |VİDEO
Bakan Soyludan flaş büyük İstanbul depremi açıklaması: Büyük İstanbul planı hazırlıyoruz |Video BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI: BÜYÜK İSTANBUL PLANI HAZIRLIYORUZ |VİDEO
Bakan Soyludan Gezi açıklaması: Büyük bir ihanettir |Video BAKAN SOYLU'DAN 'GEZİ' AÇIKLAMASI: BÜYÜK BİR İHANETTİR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu
İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu
Bakan Soylu'dan bekçi düzenlemesi açıklaması
Bakan Soylu'dan bekçi düzenlemesi açıklaması
'Abdullah Gül' tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar...
'Abdullah Gül' tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar...
Dünya bunu konuşuyor! Virüse rağmen...
Dünya bunu konuşuyor! Virüse rağmen...
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Davutoğlu' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Davutoğlu' açıklaması
Diyarbakır'da 2 aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da 2 aile daha evladına kavuştu
Bakan Soylu'dan flaş büyük İstanbul depremi açıklaması
Bakan Soylu'dan flaş büyük İstanbul depremi açıklaması
Bakan Soylu o anları canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı
Bakan Soylu o anları canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı
İdlib'de bundan sonra ne olacak?
İdlib'de bundan sonra ne olacak?
CHP ihanete ortak oldu
CHP ihanete ortak oldu
Serakib'i geri alındı! İşte ilk görüntüler
Serakib'i geri alındı! İşte ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster