Bakan Soylu'dan bekçi düzenlemesi açıklaması |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, bekçi düzenlemesi tartışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bekçi alımı yapılacak mı? Bekçilerin yetkileri neler? İşte Bakan Soylu'dan bekçi açıklamaları...