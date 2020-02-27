Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması: Büyük bir ihanettir |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Gezi olaylarının, başlangıcından itibaren masum olarak değerlendirilemeyeceğini bildirerek, "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Gezi olaylarının, başlangıcından itibaren masum olarak değerlendirilemeyeceğini bildirerek, "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar." ifadelerini kullandı.