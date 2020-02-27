BİZE ULAŞIN
27.02.2020
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması: Büyük bir ihanettir |Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Gezi olaylarının, başlangıcından itibaren masum olarak değerlendirilemeyeceğini bildirerek, "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Gezi olaylarının, başlangıcından itibaren masum olarak değerlendirilemeyeceğini bildirerek, "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.