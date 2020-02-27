Bakan Soylu'dan flaş büyük İstanbul depremi açıklaması: Büyük İstanbul planı hazırlıyoruz |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Soylu "Depremde yardımları STK'larin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı." dedi. Ayrıca Soylu, "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Soylu "Depremde yardımları STK'larin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Depremde yardımları STK'ların, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı. Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır. (Depremin ardından) Şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı.

''MUHTARLARLA WHATSAPP GRUBU KURDUK''



Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık. Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık.

OLASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz.

''1 YILDA ELAZIĞ İLE MALATYA'YI NORMALLEŞTİRECEĞİZ''

Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık. 1 yılda Elazığ ile Malatya'yı normalleştireceğiz. Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek. Hasarlı binayı yıkarız.

İMRALI'DAKİ YANGIN

İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil.

BAKAN SOYLU: ÇOCUKLARIN TABUTUNA TAHAMMÜL EDEMİYORUM

Biliyorsunuz kentsel dönüşüm konusunda siyasallaştırdılar bunu. Ne olursunuz siyaset karıştırmayalım. Şu söylenebilir "Şurada şu eksiğiniz var" Ama bunun üzerinden kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme dönüştürüyorsunuz dediğiniz andan itibaren siyaset de bakar acaba ben ne yapıyorum diye.

Bu sefer çekingen adımlar atmaya başlar. Bunun maliyetini millet öder, bunun maliyetini çocuklar öder.

Birçok şehit cenazesiyle karşı karşıya kalıyoruz, hepimiz saf tutuyoruz. Depremlerde afetlerde tabutlar önümüzde. Ben geçen gün 9 tane tabutun önünde namaz kıldım.

Ölüm hak buna inanıyoruz ama çocukların tabutuna tahammül edemiyorum. Hakikaten tahammül edemiyorum. Onun için çocuklarımızın geleceği için bunu bir meseleyle siyasallaştırmamız lazım. Ufacık bir tabut ya ve çocuk bu yani.

Yapılması gereken şu; bunu siyasallaştırmamız lazım. Elimizdeki güç neyse, parasal güç neyse imkanlarımız neyse bunu hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Ne ben ne bakanlarımız, vallahi billahi bir tek siyasi kelam ortaya koymadık.

DİYARBAKIR'DA AİLELERİN NÖBETİ

Yaşanmışlıklarımız zaferlerimiz bayramlarımız evliliklerimiz var. Kültürel terörizm bunu yok etmeye çalışan bir anlayış ortaya koymaktadır. Terör örgütlerinin yaptıkları tamamen dinsizleştirmektir. Batı'yı kendilerine partner bulmuşlar. Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz.

''PKK BİR KADIN ÖRGÜTÜDÜR''

PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56. İkna çalışmalarıyla bu yıl 48 terörist örgütten ayrıldı. Terör örgütünden ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği 130 kişi... Bu, bizim terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, terör örgütlerinin ikna kabiliyetinden çok daha üstün, yüksek olduğunu ve doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delilidir.

''TERÖRİZMLE MÜCADELEYİ ANALARIN CESARETİ BİTİRECEK''

PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle mücadeleyi anaların cesareti bitirecektir. Doğu ve Güneydoğu, önümüzdeki 10-15 yılın tekstil üretim merkezi haline geliyor."