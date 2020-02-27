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27.02.2020

Son dakika: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koruma kararı kaldırıldı mı? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koruma kararı kaldırıldı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi. Bakan Soylu, "Sayın Davutoğlu korunmakla mükellef bir kişidir. Sayın Davutoğlu'nun bugün 63 koruması var mahiyetinde. Bir bağ evi var arkadaşlarımız şöyle değerlendirme yapmışlar polise ihtiyacımız var etrafımız ateş çemberi her yere polis gönderiyoruz. Arkadaşlar demişler ki bağ evinde yılda bir gün kalıyor polis kalmasın kendinden 2 gün önce polis gelsin ondan önce devriye ile bunu sağlasınlar. Allah biliyor ve görüyor.'' dedi.

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