Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne sosyal medya eleştiri: Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki, şuramızdayız |Video

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesine sert eleştiride bulundu. Bakan Soylu, "AYM'nin almış olduğu bir çok karar mücadele ile ilgili iştahımızı alt üst etmektedir. Bizi gönülsüzleştirmektedir. Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki, şuramızdayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, canlı yayında Anayasa Mahkemesine eleştiride bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasının o kısmı şöyle:

ÖYLE ÇELİŞKİLİ KARARLAR VERİYORLAR Kİ...

"Ben şuan siberde sörf yapıyorum... Kim yanlış yapmışsa bunu getiriyorum. Şimdi yeni bir karar almışlar... Onu da reddediyorum. 'Ölme eşeğim ölme...' Sosyal medyada bir provokatif paylaşım görürse bunu alıp savcılığa müracat edip, ilgili kararı alıp buna müdahale etme fırsatına sahip. Şimdi yok. Bunun tespiti için de gidip karar alacağız. Gidip geleceğiz, tekrar gidip tekrar geleceğiz... Siz bu yavaşlıkla hareket ettiğiniz sürece... O zaman 'lekelenme hakkı' gibi bir hakkı neden getiriyorsunuz? Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki, şuramızdayız...Bunu da söyledim. Ben lafı ağzımda tutan bir insan değilim. İki arada bir derece çıkan kararlar kamuoyunun gözünden çıkmasın. Bu kararları AYM Başkanı ile de görüştüm... Hukuk nasihati alıyoruz. Bunu biz söylemezsek... Sahada biz mücadele ediyoruz."

YÜZDE 70 FETÖ, PKK HESAPLAR

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülere ilişkin konuşan Bakan Soylu, "2551 provokatif hesap tespit edildi. 449'una işlem yapıldı. Diğerlerine de işlem yapılmaya devam edilecek. Yüzde 70 bu sabah aldığım bir rakam. Yüzde 70 FETÖ, PKK hesaplar... Bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olup da bizim bulamayacağımız hesap yok. Yarım saat... Whatsapp gruplarını kullananları söylüyorum, iletişim yapanlara, vatandaşlarımıza yalvararak söylüyorum. Vatandaş otobüs durağı önünde kendini yere atıyor, öteki çekiyor. 'Corona Virüsü'nden öldü' diyor. Para almak için yapıyor. Ya da bir kadın... 'Ben Corona Virüsü' oldum' diyor... Hemen müdahale ettim. Kadın kronik hasta çıktı. Tüm bunları açıklamamıza rağmen, paylaşmamıza rağmen provokasyonunu yapanlara rağmen yaygınlığı var. Bunu yapanlar da kamusallaştıranlar da suçludur. Burada AYM'nin özgürlükçü akılı devreye girebilir tabi her zaman olduğu gibi." dedi.