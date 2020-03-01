01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
KRİTİK GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi... Başkan ile lideri Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti 'da gerçekleşecek.

Başkan , 5 Mart Perşembe günü 'ya giderek Devlet Başkanı ile görüşecek.

Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.

Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN