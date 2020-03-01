Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.
Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.
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