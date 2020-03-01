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Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika haberi... , Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Liderler buluşması öncesi konular değerlendirdi. Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.

, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.

Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme |Video TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME |VİDEO

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