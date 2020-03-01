Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Liderler buluşması öncesi konular değerlendirdi. Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.
Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.
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