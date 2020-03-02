Son dakika: Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi’nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak "Bu mücadele şahsi tercihimiz değil. Suriye'de oynanan oyunu milletimizle gördük ve karşı hamlemizi yaptık. Belirlenen sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan "İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından dolayı gerçekten üzüntülüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır. Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Yaşananlardan ibret almayanların, bizi hala tehdit etmeleri akıllarının başlarına gelmediğini işaret ediyor. Şayet bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa, bir süre sonra omuzlarının üstündeki o başlar da kalmayacak." ifadelerini kullandı.