Son dakika: Başkan Erdoğan: Omuzlarının üzerindeki o başlar da kalmayacak | Video
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.
Başkan Erdoğan "İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından dolayı gerçekten üzüntülüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır. Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Yaşananlardan ibret almayanların, bizi hala tehdit etmeleri akıllarının başlarına gelmediğini işaret ediyor. Şayet bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa, bir süre sonra omuzlarının üstündeki o başlar da kalmayacak." ifadelerini kullandı.
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