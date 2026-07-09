NATO Ankara Zirvesi hangi detaylarla hatırlanacak?

Ankara'da düzenlenen tarihi öneme sahip NATO Zirvesi, alınan kritik kararlar ve liderlerin açıklamalarının yanı sıra renkli anlarıyla da dünya gündemine damga vurdu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mehteranlı karşılama töreni, Türk misafirperverliğini yansıtan detaylar, liderler arasındaki samimi diyaloglar ve zirve boyunca yaşanan ilgi çekici anlar uluslararası basında geniş yer buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara sokaklarındaki koşusu ile Külliye'nin kedileri Lokum ve Akkız da zirvenin hafızalara kazınan ayrıntıları arasında yer aldı. A Haber Muhabiri Oğuz Hangültekin ile Kameraman Uğur Koçak, NATO Ankara Zirvesi'ne damga vuran unutulmaz anları ve dünya kamuoyunda yankı uyandıran detayları canlı yayında aktardı.