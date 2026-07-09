İstanbul'a 48 saatlik yağış alarmı: Megakent ve Marmara'nın kuzeybatısı için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Trakya için peş peşe uyarılarda bulundu. Megakentte öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesinde, 5 il için "sarı kodlu" alarm verildi. Özellikle Avrupa Yakası’nda yerel olarak şiddetli yağışların görüleceği tahmin edilirken; ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı vatandaşların en üst seviyede tedbirli olması istendi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, sahadaki son durumu ve beklenen yağışın detaylarını aktardı.