Ankara NATO Zirvesi'nin şifreleri neler?

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen tarihi öneme sahip NATO Zirvesi, önemli açıklamalara sahne oldu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın, "NATO Zirvesi'ne Erdoğan için geldim." sözleri gündeme damga vururken, sonuç bildirgesiyle birlikte zirvenin dünyadaki yankıları da devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Nilhan Açıkalın ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Remzi Çetin, A Haber canlı yayınında Ankara NATO Zirvesi'nin yansımalarını ve satır aralarını değerlendirdi.