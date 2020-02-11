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11.02.2020

Avrupa Parlamentosu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında flaş karar! |Video

Avrupa Parlamentosu, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan parlamenter ile ilgili kararını açıkladı. AP, skandal hareketinden ötürü ırkçı Yunan vekile 4 günlük men cezası verdi. Avrupa Parlamentosu, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan parlamenter ile ilgili kararını açıkladı. AP, skandal hareketinden ötürü ırkçı Yunan vekile 4 günlük men cezası verdi.

Avrupa Parlamentosu, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan parlamentere 4 günlük men cezası verdi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınmıştı.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Ioannis Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" ifadelerini kullandıktan sonra, büyük bir skandala imza atarak Türk bayrağını yırtmıştı. Irkçı Yunan vekile Türkiye'den tepki yağmıştı.

Son dakika: APden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında flaş karar! SON DAKİKA: AP'DEN TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN IRKÇI YUNAN VEKİL HAKKINDA FLAŞ KARAR!

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