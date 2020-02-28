BİZE ULAŞIN
28.02.2020
Son dakika haberi... AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
Son dakika haberi... AK Parti Meclis’te kapalı oturrum talebinde bulundu. AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi. Detaylar A Haber ekranlarında...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.