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28.02.2020

Son dakika haberi... AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi

Son dakika haberi... AK Parti Meclis’te kapalı oturrum talebinde bulundu. AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi. Detaylar A Haber ekranlarında...
Son dakika: Başkan Erdoğandan kritik İdlib diplomasisi! Dünya liderleriyle görüşecek! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK İDLİB DİPLOMASİSİ! DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK!
Son dakika: AK Partiden İdlib için kapalı oturum teklifi SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN İDLİB İÇİN KAPALI OTURUM TEKLİFİ
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından İdlib açıklaması! SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN İDLİB AÇIKLAMASI!
Son dakika: İdlibde son durum! Coşkun Başbuğ A Haberde anlattı: İdlib neden önemli? SON DAKİKA: İDLİB'DE SON DURUM! COŞKUN BAŞBUĞ A HABER'DE ANLATTI: İDLİB NEDEN ÖNEMLİ?
Son dakika haberi... Kalleş İdlib saldırısı sonrası göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Akın akın gidiyorlar |Video SON DAKİKA HABERİ... KALLEŞ İDLİB SALDIRISI SONRASI GÖÇMENLERE AVRUPA KAPILARI AÇILDI! AKIN AKIN GİDİYORLAR |VİDEO

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