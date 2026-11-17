İtalya'da en az 100 okula bomba ve zehir tehdidi: Tehdide karşı hangi önlemler alınıyor?

İtalya'da geçen hafta binlerce okula yapılan asılsız bomba ihbarlarının ardından yeni bir tehdit dalgası daha ortaya çıktı. Farklı şehirlerdeki en az 100 okula bomba ve zehir tehdidi içeren e-postalar gönderilirken, mesajlarda okullara yerleştirilen bombaların 40 dakika içinde patlayabileceği iddia edildi. Okullarda bu kez otomatik tahliye kararı uygulanmazken, Roma'dan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, tehdit mesajlarındaki dikkat çeken imzayı ve soruşturmadaki son durumu paylaştı.