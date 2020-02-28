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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik İdlib diplomasisi! Dünya liderleriyle görüşecek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK İDLİB DİPLOMASİSİ

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın 'de yaşanan gelişmeleri ABD Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'de yaşanan gelişmelere ilişkin medya temsilcileriyle bir araya geldi. Medyanın Ankara temsilcileriyle İdlib bilgilendirme toplantısı İletişim Başkanlığı'nda başladı.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan kritik İdlib diplomasisi! Başkan Erdoğan dünya liderleriyle görüşecek |Video SON DAKİKA HABERİ... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK İDLİB DİPLOMASİSİ! BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK |VİDEO

İletişim Başkanı Altun, ''Başkan Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği de öğrenildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığından flaş İdlib, Astana ve Soçi açıklaması SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞINDAN FLAŞ İDLİB, ASTANA VE SOÇİ AÇIKLAMASI
Son dakika: Cumhurbaşkanlığından flaş İdlib, Astana ve Soçi açıklaması

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