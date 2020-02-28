Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik İdlib diplomasisi! Dünya liderleriyle görüşecek!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın İdlib'de yaşanan gelişmeleri ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceğini açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin medya temsilcileriyle bir araya geldi. Medyanın Ankara temsilcileriyle İdlib bilgilendirme toplantısı İletişim Başkanlığı'nda başladı.
İletişim Başkanı Altun, ''Başkan Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.
Ayrıca Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği de öğrenildi.
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