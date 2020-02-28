Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması!
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği ve 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrasında "Ordumuz eli kanlı Esad rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının alçak saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Türk askerine yapılan hain saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edildiğini belirten Kalın, hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın rejim hedefinin havadan ve karadan vurulduğunu bildirdi.
'İDLİB'DE YAŞANAN KRİZ TÜM SINIRLARI AŞMIŞTIR'
Kalın, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır."
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