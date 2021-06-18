18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Güzel haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Güzel haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2021 16:12
Güncelleme:18.06.2021 16:14
Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamayla ilgili son dakika flaş açıklamalar geldi. Bakan Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştığını duyurdu. İşte Koca'nın o paylaşımI...

40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karamollaoğlu'ndan bomba itiraf
Karamollaoğlu'ndan bomba itiraf
Bakan Koca 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu
Bakan Koca 'geri sayım başladı' diyerek duyurdu
Güzel haberi Bakan Koca duyurdu
Güzel haberi Bakan Koca duyurdu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
O ismin hapis cezası onandı!
O ismin hapis cezası onandı!
Yunanistan'ın verdiği cezaya sert tepki
Yunanistan'ın verdiği cezaya sert tepki
CHP’de belediye başkanları kampı!
CHP’de belediye başkanları kampı!
Muharrem İnce’ye afiş şoku!
Muharrem İnce’ye afiş şoku!
DEAŞ'ın finans kaynağına darbe!
DEAŞ'ın finans kaynağına darbe!
İslam dini neden hedef alındı?
İslam dini neden hedef alındı?
HDP il binasına silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? Planlı provokasyon mu?
HDP il binasına silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? Planlı provokasyon mu?
AK Parti'den 4 Yargı Paketi açıklaması! 4 kanunda değişiklik...
AK Parti'den 4 Yargı Paketi açıklaması! 4 kanunda değişiklik...
Daha Fazla Video Göster