Güzel haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamayla ilgili son dakika flaş açıklamalar geldi. Bakan Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştığını duyurdu. İşte Koca'nın o paylaşımI...

40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.