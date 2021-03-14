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Son dakika: Gözler kabine toplantısında! Yeni kısıtlamalar gündemde mi? Hangi illerde renk değişimi olacak?

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 09:35
Güncelleme:14.03.2021 09:49
Son dakika haberi... Türkiye'nin risk durumu gösteren koronavirüs haritası yarın yeni şeklini alacak. Peki hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Tüm bu soruların yanıtları yarınki kabine toplantısından sonra yanıt bulacak. Kabinenin gündeminde neler var? A Haber muhabiri Lami Ayhan detayları aktardı.
Yeni kısıtlamalar gündemde mi? YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE Mİ?
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Yeni kısıtlamalar gündemde mi?
Yeni kısıtlamalar gündemde mi?
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