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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 24.03.2021 16:32
Güncelleme:24.03.2021 16:33
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu AK Parti Kongresi'nde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Hem spor alanında hem gençlik alanında ciddi bir yatırım hamlesi söz konusu" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran kongre ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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