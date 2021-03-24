"EN ÖNEMLİ DEĞİŞMEYEN MOTTOMUZ..."

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: 2001'de AK Parti kurulduğundan beri en önemli değişmeyen mottomuz değişimin var olacağıydı. Biz bugün yine bir değişim fakat güçlenerek, gençleşerek, büyüyerek bir değişimi gerçekleştirmek için buradayız. Biz devamlı milletimizle beraber olduğu için milletimizin çok ciddi bir teveccühü var AK Parti'ye karşı. Her geçen gün her seçimde oyunu artırarak büyüyerek halkıyla birleşen buluşan bir partiyiz. Ve tabii ki bizim kendi iç yönetim organlarımızda bir takım değişimlerin olması da tabiidir. Çünkü çok büyük bir teşkilata sahibiz. 10 milyonun üzerinde üyemiz var. Sadece kadın üyemiz 5 milyon. Düşünün gençler, kadınların çok büyük bir teveccühü var. İllerde ilçelerde beldelerde çok büyük bir değişim teşkilatlarımızda değişim yaparak yeni görev nöbetleri devralarak şimdi büyük kongremize geldik.