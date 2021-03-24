Son dakika: AK Parti’de büyük kongre günü! A takımında kimler olacak? A Haber'e özel açıklamalar! AK Parti'de flaş tüzük değişikliği: Sayı 2'ye çıkarılacak
Son dakika haberi... AK Parti'de kongre günü heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023’ün manifestosunu kongrede açıklayacak. Parti yönetiminde yüzde 60 oranında değişime gidilmesi bekleniyor. Deneyimli siyasetçiler, uzman konuklar, ve gazeteciler siyasette “güven ve istikrar” vizyonunu ve kongre heyecanı gün boyu A Haber’de yorumlayacak. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün Ankara Spor Salonu'ndan aktardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.
AK Parti'nin 2023 vizyonu ne olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023'ün manifestosunu kongrede açıklayacak. Parti yönetiminde yüzde 60 oranında değişime gidilmesi bekleniyor. MKYK ve MYK'nın yenileneceği büyük kongre günü A Haber canlı yayınında.
İşte tüm detayları;
"EN ÖNEMLİ DEĞİŞMEYEN MOTTOMUZ..."
AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: 2001'de AK Parti kurulduğundan beri en önemli değişmeyen mottomuz değişimin var olacağıydı. Biz bugün yine bir değişim fakat güçlenerek, gençleşerek, büyüyerek bir değişimi gerçekleştirmek için buradayız. Biz devamlı milletimizle beraber olduğu için milletimizin çok ciddi bir teveccühü var AK Parti'ye karşı. Her geçen gün her seçimde oyunu artırarak büyüyerek halkıyla birleşen buluşan bir partiyiz. Ve tabii ki bizim kendi iç yönetim organlarımızda bir takım değişimlerin olması da tabiidir. Çünkü çok büyük bir teşkilata sahibiz. 10 milyonun üzerinde üyemiz var. Sadece kadın üyemiz 5 milyon. Düşünün gençler, kadınların çok büyük bir teveccühü var. İllerde ilçelerde beldelerde çok büyük bir değişim teşkilatlarımızda değişim yaparak yeni görev nöbetleri devralarak şimdi büyük kongremize geldik.
2023'E GÖTÜRECEK
İnşallah bugün de yeni MKYK'mız oluşacak, Cumhurbaşkanımızın çok ince detaylı çalıştığını duyuyoruz. Bu Türkiye'yi inşallah bu kongrede bu yönetim AK Parti çatısı altında 2023'e götürecek. 2023 seçimlerinde Allah'ın izniyle yine milletimizin teveccühüyle iktidar olmak hedefimiz. Biz milletiyle bütünleşen devletini milletiyle buluşturan bir parti olduk. İnşallah bu kongre de hayırlı sonuçları getirecektir diye niyaz ediyorum, dua ediyorum.
BÜYÜK BİR COŞKU VAR
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç: AK Parti'mizin 7. Olağan Kongresi'nin ülkemize, partimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu an salon dolmuş durumda. Büyük bir kalabalık büyük bir coşku sanki yeni bir, 19-20 yıllık bir siyasi parti değil de, yeni bir heyecan yeni bir başlangıç bugün görüyoruz. 2023 yolunda giderken önümüzdeki süreyi en güzel şekilde değerlendirmenin plan ve programının yapıldığı ve kongrede Cumhurbaşkanımızın manifesto diye beklediğimiz açıklamalarından sonra Türkiye'de yeni bir heyecan dalgasının açıklanan mesajlarla Türkiye'de yeni bir dönemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber güçlü Türkiye'nin istikrar ve güven sloganıyla yoluna devam edecek olan AK Parti'mizin 7. Kongresi bir dönüm noktası olacak diyebiliriz.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Yeni kongremiz yeni bir başlangıç. Öncelikle illerimizde yaptığımız kongrelerimle başlattığımız büyük bir değişimin burada da gerçekleşmesi bu değişimle birlikte hedeflerimiz tabii ki inandığımız yolda kararlılıkla yürümek. 18 yıllık çalışmalarımızla 19 yıllık iktidarımızla birlikte aslında Türkiye için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bütün rekorlarımızın bütün yeniliklerin daha da genişletilerek daha da kapsayıcı olarak devam ettirilmesi. Her insanın aslında bir dünya olduğunu kabul ederek her insanın mutluluğunun her insanın refahının her insanın barışının ve güveninin temin edilmesinin hedeflendiğini düşünüyorum.
YENİ ANAYASA
Biz bu konuda kararlıyız. Bugüne kadar bu ülkede bütün anayasa değişikliklerin aslında yeterli olmadığını biz söylüyoruz. Burada muhalefetin samimiyetini görmüş olacağız. Kendileri de hep bir yeni anayasadan bahsediyorlar. Bir takım kapalı kapılar ardında kendi ittifakları içerisinde bir takım gizli görüşmelerle yeni anayasa çalışmaları var. Nedir bunlar? Bunların hedefleri ne? Bizim kaldırdığımız vesayet odaklarını yeniden getirerek Türkiye'yi kilitlemek mi? Yoksa gerçekten samimi olarak ülkenin önünü açacak, bir yeni anayasa temiz sivil bir anayasayı yapmak için samimiyetlerini görmüş olacağız. Biz bu konuda çok açık ve netiz bu konuda kararlıyız.
FLAŞ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi sayısı 50 bunu 57'e çıkardık. Yedek üye sayısı 25 bunu 35'e çıkartıyoruz. Biz çok büyük bir partiyiz. Bir Türkiye partisiyiz. Genel Başkanvekilliği 1 tane olarak atanıyordu. Gerekli olmadı halinde en fazla 2 atama yapılabileceğini ilişkin bir düzenleme yaptık. Bir de MKYK'da yeni bir Genel Başkan Yardımcılığı oluşturduk. Bilgi ve Bilişimden sorumlu.
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş: Cumhur İttifakı partilerinin anayasa değişikliğini gündemde tutmaları bütün partilerin söz söylemelerini zorunlu kılacak
Detaylar gelmeye devam edecek...