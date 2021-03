YENİ BİR BAŞLANGIÇ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Yeni kongremiz yeni bir başlangıç. Öncelikle illerimizde yaptığımız kongrelerimle başlattığımız büyük bir değişimin burada da gerçekleşmesi bu değişimle birlikte hedeflerimiz tabii ki inandığımız yolda kararlılıkla yürümek. 18 yıllık çalışmalarımızla 19 yıllık iktidarımızla birlikte aslında Türkiye için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bütün rekorlarımızın bütün yeniliklerin daha da genişletilerek daha da kapsayıcı olarak devam ettirilmesi. Her insanın aslında bir dünya olduğunu kabul ederek her insanın mutluluğunun her insanın refahının her insanın barışının ve güveninin temin edilmesinin hedeflendiğini düşünüyorum.