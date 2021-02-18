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Son dakika: Gara'da 8 saatte neler yaşandı? İşte operasyonda saat saat yaşananlar

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 15:22
Güncelleme:18.02.2021 15:32
Son dakika haberi... 13 sivilin katledildiği Gara'da neler oldu? Gara'da 8 saatte neler yaşandı? 51 PKK'lının öldürüldüğü operasyonda saat saat neler oldu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Son dakika haberi... 13 sivilin katledildiği Gara'da neler oldu? Gara'da 8 saatte neler yaşandı? 51 PKK'lının öldürüldüğü operasyonda saat saat neler oldu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

PKK yerle bir edilen Garayı üs olarak kullanıyordu! İşte operasyonda saat saat yaşananlar! PKK YERLE BİR EDİLEN GARA'YI ÜS OLARAK KULLANIYORDU! İŞTE OPERASYONDA SAAT SAAT YAŞANANLAR!
Son dakika: AK Parti ve MHPden PKKnın katliamına sessiz kalan Millet İttifakına sert tepki: Terör örgütü PKKya PKK diyemeyenler... SON DAKİKA: AK PARTİ VE MHP'DEN PKK'NIN KATLİAMINA SESSİZ KALAN MİLLET İTTİFAKI'NA SERT TEPKİ: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA PKK DİYEMEYENLER...
PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...

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Gara'da 8 saatte neler yaşandı?
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