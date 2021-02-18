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Son dakika: Gara'da 8 saatte neler yaşandı? İşte operasyonda saat saat yaşananlar
Son dakika haberi... 13 sivilin katledildiği Gara'da neler oldu? Gara'da 8 saatte neler yaşandı? 51 PKK'lının öldürüldüğü operasyonda saat saat neler oldu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Son dakika haberi... 13 sivilin katledildiği Gara'da neler oldu? Gara'da 8 saatte neler yaşandı? 51 PKK'lının öldürüldüğü operasyonda saat saat neler oldu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.