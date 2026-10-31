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Uzaktan çalışanlara Yargıtay'dan emsal karar! Evden çalışma günleri yok sayılabilir mi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uzaktan çalışanlara Yargıtay'dan emsal karar! Evden çalışma günleri yok sayılabilir mi?

Uzaktan ve evden çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir süreçte, Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Evden çalışanların sigorta prim günlerinin eksik gösterilip gösterilemeyeceği, devamsızlık gerekçesiyle iş akdinin feshedilip feshedilemeyeceği ve çalışanların SGK hakları masaya yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, işverenin uyması gereken yasal prosedürleri, çalışanların e-Devlet üzerinden yapması gereken kontrolleri ve hak kayıplarının önüne geçecek adımları tek tek anlattı.

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