Düzce'de tüfek kazası! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de kaybolan hayvanlarını aramak için ormana giden iki arkadaştan birinin omzundaki tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.