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Tadı ve aromasıyla meşhur Bertiz cevizi
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Tadı ve aromasıyla meşhur Bertiz cevizi

Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat mesaisi sürüyor. Kahramanmaraş'ta ceviz, Çanakkale'de zeytin, Malatya Battalgazi'de ise sebze hasadı yapılıyor. İşte Türkiye'nin tarımından hasat manzaraları...

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