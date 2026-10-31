Başkan Erdoğan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Bilim ve sağlık teknolojileri gündemde

İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma yaptığı programda, Türk dünyasından ve farklı ülkelerden bilim insanları, akademisyenler ve sağlık profesyonelleri bir araya geldi. Yapay zekâ, kanser tedavileri, gen teknolojileri, yerli ilaç ve aşı üretimi ile sağlıkta teknolojik bağımsızlık hedefleri ele alındı.