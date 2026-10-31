Rüşvet vermeyince iş yeri mühürlenen kuaför A Haber'e konuştu: Belediye başkanının babası bayan kuaförüne neden gitti?

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası ve dayısının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun yankıları sürerken, ruhsat alabilmek için kendisinden 200 bin dolar rüşvet istendiğini belirten kuaför Rıdvan Bayar, yaşadığı akılalmaz baskıyı A Haber ekranlarında anlattı. Bir yıl önce A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın gündeme taşıdığı skandalda, talep edilen rüşveti ödemediği için iş yeri tam 17 kez mühürlenen Bayar; belediye başkanının babasının da bizzat kuaför salonuna gelerek rüşvet pazarlığına dahil olduğunu açıkladı.