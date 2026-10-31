Gaziantep'te Karadeniz rüzgârı: 4. Hamsi Festivali'nde 5 ton ücretsiz hamsi dağıtılacak

Gaziantep'te Karadeniz kültürü ve yöresel lezzetleri, Festival Park'ta düzenlenen 4. Hamsi Festivali'nde buluştu. Gaziantep Karadenizliler Derneği tarafından gerçekleştirilen festivalde hamsi, kuymak, Sürmene pidesi ve Laz böreği gibi yöresel tatlar ziyaretçilere sunulurken kemençe ve horon eşliğinde renkli görüntüler yaşandı. Dernek Başkanı Ali Selçik, yarın saat 13.30'da vatandaşlara 5 ton ücretsiz hamsi dağıtılacağını açıkladı.