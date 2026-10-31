Sağlıkta yerli ve millî teknoloji hamlesi! Başkan Erdoğan Türk tıbbının yeni hedeflerini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Ödülleri Töreni'nde sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattı. Yıllık 700 adet yerli ultrason cihazı üretiminin planlandığını, solunum cihazlarının 45 ülkeye ihraç edildiğini ve yerli kalp-akciğer makinesinin geliştirildiğini açıkladı. Törende Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'ye TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü verildi.