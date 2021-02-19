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Son dakika: FETÖ'nün Karlov suikastı! Duruşmada neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 14:09
Güncelleme:19.02.2021 14:09
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ilgili 7'si tutuklu 28 sanık yargılanıyor. Duruşmada neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ilgili 7'si tutuklu 28 sanık yargılanıyor. Duruşmada neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.

Rus Büyükelçi Karlov suikastının üzerinden 4 yıl geçti RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV SUİKASTININ ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTİ

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