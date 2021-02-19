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Son dakika: FETÖ'nün Karlov suikastı! Duruşmada neler yaşandı?
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ilgili 7'si tutuklu 28 sanık yargılanıyor. Duruşmada neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ilgili 7'si tutuklu 28 sanık yargılanıyor. Duruşmada neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.