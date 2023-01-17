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Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? AK Parti tarih verdi.

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 13:43
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin mart ayında maaşlarını alacağını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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