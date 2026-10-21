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Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek adım: Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı kızdırdı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek adım: Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı kızdırdı

Libya Temsilciler Meclisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptını onayladı. Her iki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumayı amaçlayan anlaşma, bölgedeki dengeleri önemli ölçüde değiştirme potansiyeli taşıyor. Peki, bu gelişme Atina, Güney Kıbrıs ve Tel Aviv'de nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri İlhan Tahsin, anlaşmanın Yunanistan'daki yansımalarını A Haber canlı yayınında aktardı.

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