İzmir'de dehşete düşüren kavga! Tartıştığı kişi, Güney D.'nin kulağını ısırarak kopardı

İzmir'in Konak ilçesinde, ailesiyle sahilde oturan 44 yaşındaki Güney D., laf atma nedeniyle tartıştığı bir kişinin saldırısına uğradı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D.'yi darbederek sol kulağının bir parçasını ısırıp kopardı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı Güney D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve aile üyelerinin aramalarına rağmen kopan kulak parçası bulunamazken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.