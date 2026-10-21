Libya'dan Türkiye ile deniz yetki anlaşmasına onay! Kalın ve Dibeybe Trablus'ta görüştü

Libya'nın Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamasının ardından Ankara-Trablus hattında diplomasi trafiği hız kazandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta bir araya geldi. Görüşmede Libya'nın siyasi ve askeri birliği ile toprak bütünlüğü ele alınırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Dibeybe ve Saddam Hafter ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.