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Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Fatih'in zırhı ve Kanuni'nin kılıcı görücüye çıkıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Fatih'in zırhı ve Kanuni'nin kılıcı görücüye çıkıyor

İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda bulunan Darphane-i Amire yapılarında 7 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından hazırlanan 5 yeni müzede, Fatih Sultan Mehmet'in zırh gömleği ve kılıçlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcına kadar 10 bini aşkın tarihi eser ziyaretçilerle buluşacak. Resmî açılışın 24 Ekim Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Özden Kul, müzelerdeki tarihi eserleri görüntüledi.

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