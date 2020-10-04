İNSANLIĞA KARŞI BİR SUÇ

Gence sadece Azerbaycan'ın ikinci en önemli şehri değil aynı zamanda Kafkasya'nın 3. En büyük şehri. Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten sonra. Ermenistan topraklarından balistik füzelerden istifade ederek saldırı yaptı. Bu insanlığa karşı bir suç. Ama şaşırtıcı değil Azerbaycan'a karşı sivillere karşı Hocalı soykırımını yapmış Ermenistan bu gibi hareketlerine alışmıştır. Bizleri korkutmak bununla da kendi insanlarına da aynı zamanda bizlere de korku vermek çabalarındalar.