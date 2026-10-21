"Mekke İttifakı Anlaşması" kanun teklifi TBMM'de: 16 maddenin detayları neler?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan 16 maddelik Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Üç ülkeyi "çekirdek taraflar" olarak tanımlayan anlaşma, taraflardan birine yapılan saldırının tümüne yapılmış sayılmasını öngörüyor. Metinde ortak savunmadan istihbarat paylaşımına, savunma sanayii iş birliğinden ittifakın yönetim yapısına kadar önemli düzenlemeler yer alıyor.