Son dakika haberi... Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Peki Rusya'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

Son dakika haberi... Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Peki Rusya'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.