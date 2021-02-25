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Son dakika: Ermenistan karıştı! Ordu Paşinyan'ın istifasını istedi! Rusya'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri aktardı

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 12:09
Güncelleme:25.02.2021 12:17
Son dakika haberi... Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Peki Rusya'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

Son dakika haberi... Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Peki Rusya'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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