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Son dakika: Ermenistan karıştı! Paşinyan: Darbe girişimi var! A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber'de değerlendirdi: Fatura Paşinyan'a kesildi

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 11:52
Güncelleme:25.02.2021 11:57
Son dakika haberi... Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sali, "Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan’a kesti gibi görülüyor." dedi.

Son dakika haberi... Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sali, "Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan'a kesti gibi görülüyor." dedi.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali:

Paşinyan son dönemin en çok tartışılan isimlerin başında. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasıyla başlayan Paşinyan'a karşı büyük bir tepki var. Bütün Ermeniler Paşinyan karşıtı bir politika başlattı. Son olarak da ordunu katıldığını görüyoruz. Ermeni ordusu Karabağ yenilgisinin faturasını Paşinyan'a kesti gibi görülüyor. Ermenistan'da önümüzdeki dönemde Paşinyan'ın görevi bırakması ya da görevden zorla el çektirilmesi bekleniyor.

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