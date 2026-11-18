Dünyada sosyal medyaya yaş sınırı! İtalya'dan yeni adım

Dünya genelinde çocukları dijital mecraların zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerindeki olumsuz etkilerinden korumak amacıyla sosyal medya kullanımına yönelik yeni yasal düzenlemeler gündeme geliyor. Birçok ülke, sosyal medya platformlarına erişimde yaş sınırlamaları getirirken kurallara uymayan platformlara yönelik ağır yaptırımlar öngörüyor. Son olarak İtalya'da 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi gündeme geldi. Türkiye'de de çocukların dijital ortamdaki güvenliğini sağlamaya yönelik yaş sınırlaması tartışmaları sürüyor.