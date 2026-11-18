Türkiye'nin kuantum hamlesi İsrail basınında! 54 kübitlik Türk canavarı

Türkiye, kuantum teknolojisinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 2027 yılında devreye alınması beklenen 54 kübitlik kuantum bilgisayarla Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen 15 ülkesi arasına girmesi hedefleniyor. Başta istihbarat olmak üzere birçok alanda yüksek işlem kapasitesiyle avantaj sağlaması beklenen teknoloji, İsrail basınında da gündem oldu. İsrail medyasında Türkiye'nin kuantum hamlesi, “Türkiye canavarını tanıttı” ifadeleriyle manşetlere taşındı.