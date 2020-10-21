21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Ermeni saldırısı gözünden etti! Pervin Kasımova'dan dünyaya flaş çağrı: Gözlerini açsınlar! Ermeniler sivillere karşı terör estiriyor

Son dakika: Ermeni saldırısı gözünden etti! Pervin Kasımova'dan dünyaya flaş çağrı: Gözlerini açsınlar! Ermeniler sivillere karşı terör estiriyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2020 14:47
Güncelleme:21.10.2020 14:52
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Genceli 2 çocuk annesi Pervin Kasımova da Ermenistan'ın saldırısnda gözlerini kaybetti. Artık çocuklarını göremeycek olan Kasımova, "Gözlerini açsınlar. Durumumuzu görsünler. Terör estiriyorlar Ermeniler sivillere karşı askere karşı savaşamıyorlar da hırslarını bizden çıkarıyorlar." dedi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

İşgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Genceli 2 çocuk annesi Pervin Kasımova da Ermenistan'ın saldırısnda gözlerini kaybetti.

GÖZLERİNİ AÇSINLAR

Ermenistan'ın saldırısında gözlerini kaydenen Kasımova, "Birazcık gözlerini açsınlar. Durumumuzu görsünler. Terör estiriyorlar Ermeniler sivillere karşı askere karşı savaşamıyorlar da hırslarını bizden çıkarıyorlar." dedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Ermeni saldırısı gözünden etti!
Ermeni saldırısı gözünden etti!
Küçük ama etkili! Sert hedefleri deldi geçti
Küçük ama etkili! Sert hedefleri deldi geçti
İP'te FETÖ'cü krizi! Canlı yayına damga vuran sözler
İP'te FETÖ'cü krizi! Canlı yayına damga vuran sözler
'FETÖ'cü' kavgası adliyeye taşındı!
'FETÖ'cü' kavgası adliyeye taşındı!
İşte medyaya kanca atan BAE ajanı
İşte medyaya kanca atan BAE ajanı
Millet İttifakı eriyor! Birbirine giriyorlar
"Millet İttifakı eriyor! Birbirine giriyorlar"
İYİ Parti çatlamış bir testi gibidir
"İYİ Parti çatlamış bir testi gibidir"
HDP'li isimden nöbetteki annelere ağır hakaretler!
HDP'li isimden nöbetteki annelere ağır hakaretler!
Jandarma zırhlı araç eğitimi
Jandarma zırhlı araç eğitimi
İYİ Partili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü çıkışı!
İYİ Partili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü çıkışı!
İYİ Parti'de FETÖ çatlağı!
İYİ Parti'de FETÖ çatlağı!
Enerji casusluğu timine suçüstü!
Enerji casusluğu timine suçüstü!
Daha Fazla Video Göster