Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Genceli 2 çocuk annesi Pervin Kasımova da Ermenistan'ın saldırısnda gözlerini kaybetti. Artık çocuklarını göremeycek olan Kasımova, "Gözlerini açsınlar. Durumumuzu görsünler. Terör estiriyorlar Ermeniler sivillere karşı askere karşı savaşamıyorlar da hırslarını bizden çıkarıyorlar." dedi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

İşgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Genceli 2 çocuk annesi Pervin Kasımova da Ermenistan'ın saldırısnda gözlerini kaybetti.

GÖZLERİNİ AÇSINLAR

Ermenistan'ın saldırısında gözlerini kaydenen Kasımova, "Birazcık gözlerini açsınlar. Durumumuzu görsünler. Terör estiriyorlar Ermeniler sivillere karşı askere karşı savaşamıyorlar da hırslarını bizden çıkarıyorlar." dedi.

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